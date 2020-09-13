Коронавирус в Коми 13 сентября 2020: за сутки зафиксировано 58 новых случаев заболевания COVID-19

Новых смертей за сутки нет. Фото: Иван МАКЕЕВ

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 13 сентября в России 5 449 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 58 новых случаев.

Сейчас в республике 7 061 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 91 пациент, нет новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 6 094 человека (2 человека за сутки).

Данные на 13 сентября сайта стопкоронавирус.рф.

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