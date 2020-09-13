Двусторонняя атака: МВД Коми и телефонные мошенники работают на массовое поражение

Самое смешное, способ противостояния мошенникам проще некуда: положите трубку, когда вам начинают по телефону говорить о счетах и картах в банке. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Сегодня утром ребенок шел в школу, но на крыльце нашего дома его встретил полицейский и рассказывал о том, что мошенники обманывают доверчивых людей по телефону. Оказывается, в связи с участившимися случаями телефонных мошенничеств руководство МВД Коми не нашло ничего другого, как выгнать оперативных работников (!) на профилактику, и сегодня утром многие из жителей Сыктывкара повстречали полицейских у своих подъездов», - пишет местный житель Игорь Сажин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он возмущен, что оперативников отправили беседовать о профилактике ради отчетов. Но так ли это? А, может, ситуация, как с «короной». Все всё о ней знают. И профилактика – самый верный на сегодня метод. Но он не помогает, потому что никто в него не верит.

Волна телефонных мошенничеств захлестнула Коми не понарошку. За 8 месяцев 2020 года на территории региона зарегистрировано 1705 преступлений с использованием средств мобильной связи (+63,3%).

Тревогу забили еще весной. Ежедневно МВД через СМИ рассказывает о несчастных потерпевших, расписывает схемы мошенников, дает алгоритмы противостояния. Самое смешное, он проще некуда: положите трубку, когда вам начинают по телефону говорить о счетах и картах в банке.

Да, на улицы республики вышли рассказывать о телефонных мошенниках уже не только участковые. К массовой пропаганде против заразы привлечены сотрудники ГИБДД, полицейские, волонтеры. Они останавливают людей на улицах и говорят, говорят, говорят одну простую истину.

Не помогает. Самый нашумевший случай, когда пенсионерка отдала аферистам более двух миллионов рублей за четыре дня. Она разными способами переводила им деньги. Когда сотрудники банка попытались вмешаться, она их обманула, сказав, что дает деньги на квартиру сыну. А уже после, когда мошенники выдоили ее до дна и перестали звонить, она обратилась в полицию. И призналась, что слышала от полицейских и СМИ об этих схемах.

По всей России сотрудники МВД Коми мошенников ловят, вычисляют номера телефонов. Но масштабное противостояние пока в пользу аферистов. Потому что все слышат, как противостоять мошенникам, но слышать не хотят.

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