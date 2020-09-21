Коронавирус в Коми 21 сентября 2020: за сутки зафиксировано 76 новых случаев заболевания COVID-19

Нет новых случаев летального исхода за сутки. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 21 сентября в России 6 196 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 76 новых случаев.

Данные на 21 сентября

Сейчас в республике 7 583 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 97 пациентов, нет новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровел от вируса 6 391 человек (за сутки выздоровели 2 пациентв).

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