Коронавирус в Коми 21 сентября 2020: за сутки зафиксировано 76 новых случаев заболевания COVID-19

Нет новых случаев летального исхода за сутки.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 21 сентября в России 6 196 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 76 новых случаев.
Данные на 21 сентября
Сейчас в республике 7 583 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 97 пациентов, нет новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровел от вируса 6 391 человек (за сутки выздоровели 2 пациентв).
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