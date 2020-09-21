Только через суд дали отопление в семь сел Ижемского района

Без тепла могли остаться 151 объект жилфонда, 28 объектов социальной сферы и другие. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Ижемского района провела проверку соблюдения законодательства при подготовке к прохождению отопительного сезона. Из-за обесточивания котельных тепловой компании без тепла могли остаться 151 объект жилфонда, 28 объектов социальной сферы и другие.

Напомним, в Ижемском районе за долги отключили котельные от электричества.

Прокурорская проверка показала, что без электричества пуск котельных действительно был невозможен, а резервные источники электроэнергии не рассчитаны на постоянную работу.

При этом через отключенные котельные осуществляется тепло- и водоснабжение 151 объекта жилищного фонда, включая многоквартирные жилые дома, 28 объектов социальной сферы (в том числе детские сады, школы и больницы), свыше 50 объектов иных категорий.

Без тепла остались бы такие населенные пункты как села Ижма, Сизябск, Няшабож, Брыкаланск, поселки Щельяюр и Том.

По итогам проверки прокуратура Ижемского района незамедлительно обратилась в суд с заявлением о признании действий АО «Коми энергосбытовая компания» незаконными, возложении на указанное предприятие обязанности по подаче электроэнергии на котельные Ижемского филиала АО «КТК». Также прокуратура направила заявление о применении мер по обеспечению иска.

Судом было рассмотрено заявление прокуратуры района о применении мер по обеспечению иска, и уже 1 сентября Ижемский филиал АО «КТК» начал отопительный сезон 2020-2021 гг., а в минувшую пятницу, 18 сентября, суд принял решение об обоснованности исковых требований прокуратуры Ижемского района.

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