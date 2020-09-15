Как ликвидировать стихийную свалку на Красной горе в Сыктывкаре

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После вмешательства Сыктывкарской природоохранной прокуратуры в местечке Красная Гора должна появиться площадка для накопления ТКО.

Сыктывкарец сообщил в прокуратуру о несанкционированной свалке в местечке Красная Гора, где в яме свалены пластиковые бутылки, пенопласт, отходы мебели, ветки деревьев. После проверки факт подтвердился Сыктывкарский природоохранный прокурор через суд потребовал от администрации Сыктывкара ликвидировать данную свалку. Требования прокуратуры судом удовлетворены в полном объеме.

Но прокуратура на этом не остановилась. Она проанализировала ситуация и пришла к очевидному (для всех, кроме мэрии) выводу: свалка будет возникать вновь и вновь, пока здесь не появятся контейнеры для мусора. Ну нет в микрорайоне надлежаще оборудованного места накопления ТКО.

Прокуратура вновь обратился в суд, на этот раз потребовав кардинально решить проблему, то есть обустроить площадку накопления твердых коммунальных отходов на территории микрорайона. И суд вновь поддержал ведомство. А оно обещает до победного проконтролировать фактическое исполнение решения суда, сообщает прокуратура Коми.

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