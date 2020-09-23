Сыктывкарские учителя: «Где доплаты классным руководителям в 5000 рублей с 1 сентября?»

Фото из архива редакции Фото: Евгения ГУСЕВА

В январе этого года министерство просвещения сообщило, что с сентября за счет госбюджета классным руководителям будут ежемесячно доплачивать по пять тысяч рублей. При этом программа федеральной поддержки не должна отменять уже действующие региональные выплаты. Классные руководители школ Сыктывкара сообщают, что учебные заведения города ещё не получили документы о доплатах (информация на середину сентября*). «Учебный процесс идёт, а положенных доплат нет», - говорят педагоги. Мы адресовали вопрос профильному ведомству

В Управлении образования по Сыктывкару успокоили: доплаты будут. В ответе на запрос за подписью начальника Ольги Бригиды сказано, что классные учителя получат обещанные Путиным 5 тысяч рублей вместе с первой зарплатой.

- С 1 сентября 2020 года педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета будут производится выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в размере 5 тысяч рублей с применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Эти выплаты будут производится дополнительно к существующим доплатам за классное руководство. Денежное вознаграждение за классное руководство является составной частью зарплаты педагогического работника, в связи с этим будет выплачиваться одновременно с выплатой заработной платы в установленные сроки, - сообщается в официальном ответе.

Отметим также, что в письме Министерства Просвещения от 28 мая 2020 г. N ВБ-1159/08, единственное основание, по которому выплата в пять тысяч может быть отменена, - это ненадлежащее исполнение классным руководителем своих обязанностей. Кстати, сегодня, 23 сентября, Владимир Путин на встрече с депутатами и правительством сообщил, что доплаты учителям за классное руководство не должны быть сорваны «ни при каких обстоятельствах».

*Многие учителя сообщают, что по состоянию на сегодняшнее число документы получены, беспокойство отступило.

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