В Коми продлен режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

До 28 октября людям из группы риска не рекомендуется покидать дом.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Глава республики Владимир Уйба внес изменения в указ о введении режима повышенной готовности. Жителям Коми в возрасте 65 лет и старше, а также с хроническими заболеваниями рекомендуется по 28 октября включительно воздержаться от нахождения вне мест проживания.
Также по 28 октября продлевается оплачиваемый больничный для работающих граждан в возрасте 65 лет и старше, которые, беспокоясь о своем здоровье, приняли решение продолжить строгое соблюдение режима самоизоляции, - сообщил В. Уйба в своем видеообращении к жителям региона.
Напомним, по ситуации на 29 сентября в Коми зафиксировано 85 новых случаев COVID-19. Сейчас в республике 8 205 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 112 пациентов, 4 новых случая летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 6 755 человек (101 человек выздоровел за сутки).
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