С молотка за долги: в Ухте продана квартира ипотечника

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27-летний ухтинец взял ипотечный кредит на 20 лет, однако через 4, 5 года расплачиваться с банком перестал, за рассрочкой не обращался. Кредитная организация обратилась в суд для расторжения договора с заемщиком, взыскания с него задолженности и обращения взыскания на заложенную квартиру. От получения судебного извещения ответчик уклонился. В его отсутствие суд удовлетворил требования истца.

В отделении судебных приставов по Ухте было возбуждено два исполнительных производства – о взыскании задолженности по кредитному договору и об обращении взыскания на заложенное имущество.

Одно из них уже окончено фактическим исполнением: со второй попытки, которая предполагает снижение первоначальной стоимости лота на 15%, квартира в Ухте общей площадью 35, 5 кв. м продана специализированной организацией на аукционе. Вырученные деньги - а это примерно половина задолженности по ипотечному кредиту - направлены взыскателю.

Оставшуюся часть долга госслужащий выплачивает из заработной платы: судебный пристав обратила взыскание на половину дохода должника, сообщает пресс-служба ведомства.

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