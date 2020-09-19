Коронавирус в Коми 19 сентября 2020: за сутки зафиксировано 73 новых случая заболевания COVID-19

Сейчас в республике 7 432 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 19 сентября в России 6 065 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 73 новых случая.

Сейчас в республике 7 432 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 97 пациент, 1 новый случай летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 7 376 человек (62 выздоровели за сутки).

Данные на 19 сентября

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