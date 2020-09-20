Миннац Коми поздравил с 30-летием ассоциацию коми-ижемцев «Изьватас»

Фото: Пространство Изьватас

19 сентября 1990 года в селе Ижма на первом учредительном съезде была создана ассоциация коми-ижемцев «Изьватас». Она должна была встать на защиту интересов коми-ижемцев, их жизненного уклада, культуры, образования, языка, решение социально-экономических проблем территорий их проживания.

Министр национальной политики Республики Коми Галина Габушева: «Всем известны самобытность коми-ижемцев, их сила духа и энергия, деятельное отношение к земле, на которой они живут. Стремление к созиданию, умение быстро консолидироваться на решение сложных вопросов стали крепкой основой для создания общественного движения «Изьватас», которое эффективно работает уже 30 лет».

В 2001 году Ассоциация переименована в Коми республиканское общественное движение коми-ижемцев «Изьватас», а позднее движение приобретает статус межрегионального.

19 сентября 1990 года состоялся учредительный съезд Изьватас. Фото: Пространство Изьватас

Движение коми-ижемцев – авторитетная общественная сила республики. «Изьватас» во многом первопроходец, инициатор ярких этносоциальных проектов, конструктивного взаимодействия не только с органами власти, но и ресурсодобывающими компаниями.

Став сьӧлӧмсянь чолӧмала тӧдчана пасӧн да эска, мый и водзӧ кутас сӧвмыны Министерство да ӧтмунӧм костса ӧтувъя удж! Сиа «Изьватасын» став водзмӧстчысьлы помтӧм вын-эбӧс, тыр-бур олӧм, ыджыд вермӧмъяс, выль мӧвпъяс да проектъяс! Кузь нэм да бур шуд!»

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