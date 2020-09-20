Коронавирус в Коми 20 сентября 2020: за сутки зафиксировано 75 новых случаев заболевания COVID-19

Нет новых случаев летального исхода за сутки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 20 сентября в России 6 148 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 75 новых случаев.

Сейчас в республике 7 507 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 97 пациентов, нет новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровело от вируса 6 389 человек (за сутки выздоровели 13 пациентов).

Данные сайта стопкоронавирус.рф на 20 сентября.

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