В Объячево построят новую школу за 550 миллионов

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До конца 2022 года в селе Объячево построят новую школу на 600 мест стоимостью 550 миллионов рублей. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Коми Коми Владимир Уйба.

По его словам, в Объячево дети вынуждены учиться в две смены. Поэтому село нуждается как минимум в одной школе на 600 мест. Планируется, что учебное заведение начнут строить в 2021 году. Школа должна открыться уже в 2022 году.

– Все есть: и участок, и проект, и деньги, и желание, – сказал Уйба.

Стоимость строительства школы составляет 550 миллионов рублей. Эти средства выделены из федерального и республиканского бюджетов. В настоящее время уже подобран участок, и там провели все подготовительные работы. До конца года будет проведет аукцион для выбора подрядчика, который будет строить объект.

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Предполагается, что работы начнутся в 2021-2022 годах (подробнее)