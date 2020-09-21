Почти половина заболевших за сутки в Коми COVID-19 – из Сыктывкара

Владимир Уйба: "Выходим в общественные места - обязательно надеваем маски". Фото: Артем КИЛЬКИН

Из 76 новых случаев заражения коронавирусом, выявленных в республике, 31 человек - это сыктывкарцы, сообщил глава Коми Владимир Уйба в обращении к жителям от 21 сентября.

Общее число заболевших - 7583 человека.

Владимир Уйба: «Нужно соблюдать меры профилактики. Выходим в общественные места - обязательно надеваем маски. Статистика четко показывает, что мы проигрываем болезни».

Но проигрыш не абсолютен. В Коми за время пандемии выздоровел 6391 человек. Хотя за сутки вылечились лишь двое. По словам врио главы региона, это нормальное явление, потому что выписки накапливаются, а дальше выздоравливать жители Коми будут активнее.

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