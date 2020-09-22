Выставку «Ижемское оленеводство» разместили на популярной интернет-платформе

Фото: Артур Артеев

Музеи Коми активно осваивают виртуальное пространство. Выставку «Ижемское оленеводство» на популярной интернет-платформе «Артефакт» разместил районный историко-краеведческий музей.

Ижемцы – северная группа коми народа – по праву гордятся своей самобытной культурой. Они освоили и разработали совершенно уникальную модель оленеводства, совместив в своей культуре кочевые навыки ненцев, бытовую культуру русских, сохранив при этом коми культуру. Тогда нигде не было «бригадно-вахтового» способа оленеводства, такого, как у ижемцев. Основу этому дал опыт оленеводов, отказавшихся от постоянной кочевой жизни и научившихся пригонять стада на зимний период к своим селам.

Следующая выставка Ижемского районного музея будет посвящена традиционному ижемскому костюму. У нас в музее много головных уборов, платков, сарафанов, рубах и других частей костюма. Еще в планах совместно с Национальной галереей Коми и другими музеями создать на «Артефакте» совместный проект по олене-лыжным батальонам, сообщает Ижемский район. Официально.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кузь нэм да бур шуд! Миннац Коми поздравил с 30-летием ассоциацию коми-ижемцев «Изьватас» (подробности)