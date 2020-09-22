Прокуратура Коми спасает болотный заказник «Печорский» от ликвидации

В число особоохраняемых природных территорий республиканского значения это болото вошло в 1989 году. Фото: yandex.ru

По заявлению прокурора республики суд признал недействующим постановление правительства Коми об упразднении болотного заказника республиканского значения «Печорский».

Болотный заказник «Печорский», относящийся к категории особоохраняемых природных территорий республиканского значения, был создан в 1989 году постановлением Совета Министров Коми АССР.

При таком статусе любые изменения, а уж тем более – ликвидация, должны согласовываться с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Как показала проверка прокуратуры, это условие не было выполнено.

Судебный акт не вступил в законную силу, сообщает прокуратура Коми.

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