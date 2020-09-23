Теперь официально: Владимир Уйба вступил в должность главы Коми

Фото с сайта rkomi.ru

В республиканской филармонии прошла церемония инаугурации главы Республики Коми Владимира Уйбы. В занимаемой должности ему предстоит провести ближайшие пять лет.

По традиции избранный глава дал присягу на верность республике на двух языках - русском и коми.

- Торжественно клянусь добросовестно выполнять возлагаемые на меня высокие обязанности, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Конституцию Республики Коми и законы республики, - произнес он.

Фото с сайта rkomi.ru

Напомним, что за заслуженного врача РФ, доктора медицинских наук и профессора свои голоса отдали 145 058 жителей Коми. С сегодняшнего дня Владимир Уйба официально именуется главой.

Отметим, что инаугурация прошла в рамках сессии обновленного Госсовета республики, которому далее предстоит выбрать спикера, а также наделить полномочиями сенатора от Коми.

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