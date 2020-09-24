Экс-спикер Госсовета Надежда Дорофеева возглавила комитет по социальной политике

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Экс-спикер Госсовета Коми Надежда Дорофеева будет возглавлять комитет по социальной политике. На заседании Госсовета Коми 24 сентября за это решение проголосовали 19 депутатов из 28 присутствующих (пятеро были против, один воздержался, трое не голосовали). КПРФ предложило на эту должность Екатерину Дьячкову, но голосование не состоялось, так как Дорофеевой уже было отдано более 16 голосов.

Напомним, что Надежда Дорофеева была председателем Госсовета в течение всего срока полномочий — с 2015 года. В последний год она не пользовалась популярностью у депутатов Госсовета. Так, 20 апреля на сайте Госсовета Коми появился проект постановления о снятии с должности спикера. Его подписали семь человек, в том числе пять единороссов — Сергей Артеев, Валентина Жиделева, Геннадий Горбачев, Василий Смалий и Степан Чураков. В пояснительной записке говорится, что «безнравственные действия и лицемерие Дорофеевой подрывают авторитет Госсовета», она не уважает коллег и искусственно тормозит законопроекты депутатов. Но в итоге вопрос о досрочной отставке был снят с сессии Госсовета.

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