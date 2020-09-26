Коронавирус в Коми 25 сентября 2020: за сутки зафиксировано 75 новых случаев заболевания COVID-19

Фото: Иван МАКЕЕВ

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По состоянию на 26 сентября в России 7 523 (впервые за долгое время) подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 75 новых случаев.

На сегодняшний день в республике 7 960 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 106 пациентов (два новый случая летального исхода за сутки). Выздоровели от вируса 6 620 человек (62 человека выздоровели за сутки).

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