Коронавирус в Коми 27 сентября 2020: за сутки зафиксировано 77 новых случаев заболевания COVID-19

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По состоянию на 27 сентября в России 7 867 подтвержденных случаtd COVID-19, а в Коми - 77 новых случаев.

На сегодняшний день в республике 8 037 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 108 пациентов. Выздоровели от вируса 6 620 человек (12 человека выздоровели за сутки).

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