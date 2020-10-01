«Ситуация с COVID–19 в Коми хуже, чем в марте, апреле и мае»: известная артистка - о наблюдениях из больницы

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В Сыктывкаре впервые за долгое время рекордное количество заболевших коронавирусом - 139 человек плюс ко вчерашнему дню. Солистка Коми республиканской филармонии Екатерина Курочкина, которая сейчас лежит в больнице с подозрением на коронавирус (ждет анализов на COVID–19), просит всех жителей Коми надевать маски. Подробнее - в колонке артистки.

- Пока лежу в больнице с вирусной пневмонией и жду второго результата анализа COVID–19. Я и так редко болею, но метко. В один прекрасный день у меня заболела поясница. И, конечно же, я же русский человек, спустила все на «ааа....само пройдет». Но увы не прошло. С больной поясницей день хожу, второй хожу, третий… На пятый день я не могла встать. Выписали уколы, таблетки. Кроме того, пропало обоняние и осязание... Пошла сдала анализ на COVID–19, пришел «+» . В этот же день вызывала врача, меня отправили на компьютерную томографию легких. Бам! Пневмония. Получите, распишитесь. Боль в пояснице - это последствие, а причина была оказывается в легких. Вот так мой организм отреагировал на вирус.

Вы меня спрашиваете: «А когда концерт? А когда уже на сцене будешь?» Так вот что я вам отвечу: только от вас зависит, когда я выйду на сцену, только от вас. Ситуация с COVID–19 в республике хуже, чем в марте, апреле и мае. Это я вам говорю, как человек, который видит это не из новостей, а находясь в больнице. Ну в конце концов! Мы с вами адекватные люди, давайте уже решать эту ситуацию! Давайте пожалеем врачей скорой помощи, помимо коронавируса есть много других болезней. А пока очереди из машин скорой помощи каждый день выстраиваются около Республиканской больницы, чтобы сделать компьютерную томографию.

Я вас призываю, носите маски, поменьше посещайте людные заведения, берегите себя. Только от нас зависит, сколько мы еще будем жить в этих ограничениях. Давайте относиться к проблеме серьезно.

Рекомендации от Минздрава Коми:

- Напоминаем вам о том, что защититься от коронавирусной инфекции невозможно без соблюдения мер предосторожности.Всегда мойте руки, когда приходите на работу или возвращаетесь домой. Для профилактики также подойдут влажные салфетки или дезинфицирующие растворы. Не трогайте лицо руками, не подносите руки к носу и глазам. Быстрее всего вирус попадает в организм через слизистую оболочку. Уважайте и берегите друг друга – соблюдайте социальную дистанцию. Используйте индивидуальные средства защиты – маски. Избегайте ненужных поездок и массового скопления людей. Особенно это касается людей старшего возраста и тех, кто имеет хронические заболевания. Защитите себя и своих близких!

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