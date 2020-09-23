Коронавирус в Коми 23 сентября 2020: за сутки зафиксировано 78 новых случаев заболевания COVID-19

Скончались от инфекции всего на данный момент 104 пациента.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 23 сентября в России 6 431 подтвержденный случай COVID-19, а в Коми - 78 новых случаев.
Данные на 23 сентября.
Сейчас в республике 7 740 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 104 пациента, 3 новых случая летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 6 515 человек (67 выздоровели за сутки).
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