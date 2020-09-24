Мэрия Сыктывкара и «Ухтажилфонд» перебрасываются мусором

Эти фотографии предъявил "Ухтажилфонд" СМИ, перекладывая ответственность на мэрию.

На этой неделе разгорелась пикировка между мэрией Сыктывкара и региональным оператором по вывозу ТБО.

Первый выпад сделала мэр Сыктывкара, потребовав от ООО «Ухтажилфонд» своевременно вывозить мусор.

«Из-за проблем с заездом на полигон у Регоператора была проблема с вывозом бытовых отходов. Ситуация находится на контроле мэрии столицы Коми и должна быть отрегулирована в ближайшие дни», - разослала заявление в СМИ Наталья Хозяинова

В ответ регоператор разослал по СМИ картинки с неубранным мусором и заявил, что ответственность за него несет мэрия.

Цитируем дословно: сие произведение этого достойно. Оно показывает масштаб происходящего в Сыктывкаре мусорного коллапса. Тем более, что оно понятно даже без перевода на бытовой язык.

«Одна из серьезнейших проблем – нехватка контейнеров на местах накопления ТКО. В Сыктывкаре есть адреса, где из-за нехватки контейнеров, региональный оператор вынужден два раза в день вывозить твердые коммунальные отходы.

На сегодняшний день в Сыктывкаре «Ухтажилфонд» вынужден направлять грузчиков, которые совершают подбор ТКО и убирают контейнерные площадки, хотя эти работы не заложены в тарифе. А в соответствии с законодательством уборка площадок - это обязанность собственника. К примеру, содержание площадок входит в минимальный перечень услуг по обслуживанию МКД и население оплачивает эту услугу управляющим компаниям.

Если вопрос с оснащением контейнеров не будет решен в ближайшее время, то проблема будет носить системный характер. Региональный оператор проводит актуализацию данных по расстановке контейнеров. Вся информация направляется собственникам контейнерных площадок, которые в соответствии с законодательством обязаны содержать места накопления ТКО, в том числе, устанавливать или менять контейнеры.

По данным регионального оператора более 60 % контейнеров в Сыктывкаре нуждаются в замене. В общей сложности в столице не хватает около 1000 емкостей для сбора ТКО. Если проблема не начнет решаться, региональный оператор по обращению с ТКО будет вынужден обращаться в надзорные органы с целью побудить собственников контейнерных площадок привести их в нормативное состояние».

Ждем ответный шаг. Будет это очередное заявление или реальная работа по исправлению ситуации в заваленном мусором Сыктывкаре?

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