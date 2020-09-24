Найдена. Погибла. В Коми завершились поиски пожилой женщины

Фото с ориентировок

64-летняя Ольга Васильевна Непраш 18 сентября ушла из своего дома в Сыктывкаре, с тех пор ее никто не видел. Вчера, 23 сентября, стало известно, что пожилую женщину нашли, она погибла.

Обстоятельства смерти и подробности местонахождения не сообщаются. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» благодарят всех, кто участвовал в поисках: была проведена огромная работа.

- Спасибо всем, кто нам помогает! Отдельно хочется поблагодарить тех, кто помогал репостами, печатал ориентировки, предоставил видеозаписи с камер видеонаблюдения. А также спасибо радиостанциям за предоставление информационного ресурса, - пишут волонтеры.

Редакция «Комсомольской правды в Коми» приносит соболезнования родным и близким погибшей.

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