Коронавирус в Коми 2 октября 2020: за сутки зафиксировано 98 новых случаев заболевания COVID-19

Плохо себя чувствуешь? Сиди дома. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 2 октября в России 9 412 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 98 новых случаев.

Сейчас в республике 8 533 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 118 пациентов ( 4 новых случая летального исхода за сутки). Выздоровели от вируса 7 061 человек (110 человек за сутки).

Напомним, что 30 сентября глава Коми Владимир Уйба в традиционном видеообращении обмолвился, что республика в шаге от введения ограничений. Он настоятельно рекомендовал не пренебрегать средствами защиты: носить маски и перчатки в общественных местах. Чиновник отметил, что не стоит расслабляться: вирус не дремлет.

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Выздоровело 86 человек (подробности).