Коронавирус в Коми 25 сентября 2020: за сутки зафиксировано 74 новых случая заболевания COVID-19

Девушка во время сдачи анализа на антитела к коронавирусу COVID-19 в городской поликлинике Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 25 сентября в России 7 212 (впервые за долгое время) подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 74 новых случая.

Сейчас в республике 7 885 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 106 пациентов (1 новый случая летального исхода за сутки). Выздоровели от вируса 6 558 человек (21 человек выздоровел за сутки).

Кстати, мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова в соцсетях написала, что большой процент заболевших дает столица Коми.

- 21 сентября - 31 из 76 по всей республике, 22 сентября - 18 из 79 по всей республике, 23 сентября - 20 из 78 по всей республике, 24 сентября - 28 из 71 по всей республике. За 4 дня 97 случаев! - ужасается градоначальница.

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