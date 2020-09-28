Коми заняла 75 стрoчку в рейтинге региoнoв, где люди придерживаются ЗOЖ

В Коми не особо трепетно относятся к здоровому образу жизни Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эксперты составили рейтинг регионов — лидеров по приверженности ЗОЖ. Первые строчки занимают представители Северного Кавказа (Дагестан - на первом месте) и юга РФ. Республика Коми плетется в хвосте: занимает 75 строчку рейтинга.

Среди регионов СЗФО первое место занимает Псковская область (35 место). За ней следуют Санкт-Петербург (38 место в общероссийском рейтинге), Новгородская область (41 место), Карелия (47 место), Ленинградская (53 место), Калининградская (58 место), Вологодская (68 место), Мурманская (69 место) области, Ненецкий автономный округ (70 место), Архангельская область (71 место). Коми, как мы уже указали выше, в самом конце списка - занимает 75 место.

В основе рейтинга РИА новости — такие показатели, как доля населения, занимающегося спортом, потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании и условия труда.

Вспомним, что еще недавно Коми отличилась в еще одном рейтинге. В феврале центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) назвал самые активно потребляющие водку регионы России. В пятерку лидеров входит Республика Коми (10,6 литров на человека). По мнению экспертов, такая статистика связана с холодным климатом регионов и тем, что там традиционно предпочитают крепкие напитки.

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В конце 2019 года республика была десятой (подробности).