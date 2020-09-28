В Сыктывкаре работает один из тысячи лучших барменов мира: «Люди думают, что наша работа легкий и веселый труд»

Фото ресторана-клуба СССР/Speda

Мало кто знает, что в Сыктывкаре работает бармен, который входит в число 1000 лучших барменов мира и в двадцатку лучших барменов Турции. Но это действительно так: обладатель этих титулов Ферхат Гюрсес в 2018 году из жаркой Турции переехал в снежный Сыктывкар вслед за своей любовью и не жалеет: хорошо там, где семья. В эксклюзивном интервью «КП-Коми» он рассказал, как выбор коктейля отражает характер человека, почему профессия бармена считается одной из самых сложных в мире и чем его до сих пор удивляет столица Коми.

- Как давно вы переехали в Сыктывкар? Насколько сложно было принять решение переехать?

- Я переехал в Сыктывкар в конце февраля 2018 года. Для меня было сложно принять решение о переезде, но моя жена была в положении, я не мог ее оставить одну во время беременности. И супруга не хотела оставлять свою маму одну, ей было бы трудно переехать в Турцию, поэтому я предпочел остаться в России.

- Не шокировал ли вас Север? Насколько сложно жить в Сыктывкаре? С какими особенностями местной жизни вы не можете свыкнуться до сих пор?

- Погодой Север не шокировал, потому что и жар, и холод для меня - не проблема. Зато впечатлили люди, которые на Крещение купаются в ледяной проруби. Удивили и те, что после раскаленной бани бросается в сугроб. Кстати, я тоже так делал, мне понравилось. Правда, до сих пор не могу свыкнуться с уровнем понимания шуток: то, что смешно в Турции, в России - не смешно (и наоборот). Зато очень нравится народ коми, его открытая душа.

- Вы создаете свои авторские коктейли, вас можно назвать миксологом*?

- Да, все верно, я миксолог. Я изучал гастрономию и миксологию, я эксперт по еде и напиткам. Украшение коктейлей - это отдельное искусство, но мне повезло быть и хорошим поваром, поэтому я могу придать каждому произведению неповторимый вид с помощью фруктов и различных продуктов. Кроме того, я учитель-бармен - могу обучать барменов и выдавать им сертификаты о прошедшем курсе. Но, конечно, это касается только Турции и Европы. Поскольку я не гражданин России, у меня сейчас нет полномочий выдавать сертификаты барменам в этой стране.

Наблюдать, как рождается коктейль, - необычайно увлекательно. Фото ресторана-клуба СССР/Speda

- Насколько сложно создать авторский коктейль?

- Создавать собственные коктейли - не так уж и сложно. Но многие бармены во всем мире совершают одну и ту же ошибку: сначала учатся делать шоу, например, с бутылками, а уж затем - создавать коктейли. Но это, я считаю, неправильно. Бармен должен сначала узнать историю напитка: он должен тщательно изучить каждый коктейль, задаться вопросом, какие растения, какие фруктовые ароматы в нем содержатся, как он делается. Хороший авторский коктейль никогда не получится без знания этих основ. Кроме того, хороший бармен обязательно должен знать английский на среднем уровне. Дело в том, что многие барные термины в мире - на английском языке.

- Для создания коктейля нужно вдохновение?

- Да, для этого нужно вдохновение. Вы никогда не добьетесь успеха, если не сделаете свою работу с любовью.

- А какой ваш любимый коктейль?

- В каждый сезон люди пьют разные коктейли. Освежающие коктейли обычно пользуются популярностью летом. Зимой любят сладкие коктейли, чтобы согреться. В весенние и осенние месяцы предпочтительны слегка пряные и ароматные коктейли. Так же и у меня: больше всего я люблю пить «Мохито» и «Джин-тоник» в теплые месяцы. Осенью и зимой предпочитаю «Негрони». Люблю коктейль «Мятный джулеп» в холодную погоду. Я обычно предпочитаю коктейли со свежей мятой, потому что мята перечная успокаивает желудок и не вызывает никакого дискомфорта. Кроме того, мята предотвращает головную боль.

Ферхат скучает по родной Турции, но считает, что теперь его дом в Сыктывкаре: там, где семья

Кстати, заметил, что коктейли отражают характер и настроение человека. Обычно люди предпочитают крепкие коктейли, чтобы забыть, что они несчастны. Если человек веселый, то обычно пьет сладкие или газированные коктейли. Или, если его приглашают куда-то со своим парнем/девушкой, то обычно предпочитает вино или чистый напиток. Я могу привести сотни таких примеров. Коктейли отражают эмоции людей, поэтому я делаю коктейль в соответствии с психологией человека.

- Какие у миксологов есть возможности в юридическом смысле, чтобы защищать свои авторские права? К примеру, вы создали коктейль, можете ли вы его запатентовать?

- Я не знаю, как это происходит в России, но в Турции или Европе очень легко получить авторские права и патент на коктейль. Первый шаг: нужно дождаться письма от Федерации Ассоциации Барменства и коктейлей Турции о том, что коктейль, который вы создали, не похож ни на один другой в мире. Затем вы идете к нотариусу и заверяете авторский коктейль. Заключительный этап: нужно вложить определенную сумму, чтобы купить авторские права и патент на этот коктейль. Любой миксолог может сделать это с легкостью. В настоящее время у меня 57 различных специальных коктейлей, авторские права и патенты на них принадлежат мне. Моя цель: получить 100 эксклюзивных патентов на свои авторские коктейли.

Ферхат уже два года живет в России, но местный климат не перестает его удивлять

- Насколько отличаются посетители в России и зарубежом? В чью пользу сравнение?

- Каждая страна имеет свои характерные и культурные особенности. Например, русские - очень дружелюбные и понимающие люди. Англичанам трудно угодить, но зато они дают хорошие чаевые. Немцы - строгие люди, которые придерживаются правил, они любят жаловаться. Поэтому очень сложно дать комментарий о том, какой клиент хорош, а какой плох. У посетителей каждой страны есть и хорошие, и плохие стороны.

- Чего не может себе позволить бармен на работе?

- Бармен не должен выпивать на рабочем месте. Он должен следить за своими разговорами в баре с друзьями, должен быть опрятен в одежде, его волосы и борода должны быть ухожены. Также бармен должен не забывать про вежливость и улыбку. Самое главное, о чем должны помнить наши клиенты, - мы тоже люди, а не роботы. Да, бармены терпеливы, но, когда пересекают границы уважения, - это неприятно. Больше всего барменов расстраивают случаи, когда клиент вызывает его криком, свистом или стуком по барной стойке. Это неприемлемо, это грубо и неуважительно.

- В большинстве своем люди думают, что у барменов очень веселая и легкая работа. А что это такое на самом деле?

- Люди видят работу в баре только поверхностно, думают, что это легкий и веселый труд. Но на самом деле, это очень напряженная, сложная и требующая огромного терпения работа. Бармены - это не только специалисты и профессионалы своего дела, это еще и психологи. Согласно научным исследованиям, профессия бармена входит в топ-50 самых сложных профессий в мире. Нам нужно делать то, что хотят люди и отвечать взаимностью их на желания. А полностью исполнить желания людей - сложно. Кроме того, самая тяжелая работа в мире - общаться с людьми в состоянии алкогольного опьянения. То есть мы отвечаем на запросы людей и обслуживаем их, мы делаем все, чтобы люди были счастливы. Мы должны обслужить их таким образом, чтобы они не расстраивались.

Кроме того, хороший бармен должен знать вкус почти 200 алкогольных напитков: как они сделаны, какие травы и фруктовые ароматы в нем есть. Также ему необходимо знать не менее 100 международных коктейлей, быть осведомленным, как подают вино, коктейли, шампанское, самбуку и абсент и другие подобные напитки.

- Думали ли вы вернуться в Турцию?

- Конечно, потому что в Анталии мой дом, там живут мои родители. Кроме того, Анталия является крупнейшим туристическим городом Турции. Но важны не города или страны, а семья и любимые люди, в том месте, где они счастливы. У меня есть три брата, мама и папа живут вместе, поэтому я спокоен за свою семью. Но я не могу позволить матери моей жены жить в одиночестве в Сыктывкаре. Дело в том, что моя супруга - единственный ребенок в семье. Уверен, если вы счастливы со своей семьей, каждая страна, в которой вы живете, и все, через что вы проходите, даст вам покой и сделает вас счастливым.

СПРАВКА

- Изучал бариста (обучение кофе) в Италии в течение 3 месяцев. Изучал сомелье (вино) во французской школе. Закончил школы миксологии и гастрономии.

- В 2004 году занял второе место на конкурсе коктейлей в Турции. В 2008 году занял первое место на конкурсе коктейлей в Турции.

- Один из 20 лучших барменов Турции. Один из 10 лучших миксологов Турции.

- Входит в число 1000 лучших барменов мира (!)

- Работал в лучших ночных клубах Турции и в лучших 5-звездочных отелях Турции.

- Цель: войти в число трех лучших барменов Турции, стать лучшим миксологом Турции. Войти в число 100 лучших барменов мира. А также купить патент и авторские права на более чем ста коктейлей.

- Мечта открыть свою небольшую школу обучения барменскому искусству.

* Миксология — это наука о смешивании напитков, получение новых вкусов и их сочетаний

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