Нефтяники ЛУКОЙЛа присоединились к акции «Сад памяти»

Фото предоставлено «ЛУКОЙЛ»

В Усинске инициативу Всероссийского добровольческого движения «Волонтеры Победы» и Фонда памяти полководцев Победы поддержал Совет молодых специалистов (СМС) ЛУКОЙЛ-Коми. К молодежи присоединились работники и руководство предприятия, сотрудники Агентства «ЛУКОМ-А-Север».

Главная идея – высадить саженцы деревьев в память о тех, кто отдал жизнь за Родину. Акция уже охватила более полусотни стран — Венгрию, Бельгию, Германию, Сербию, Марокко, США и другие.

В Усинске саженцы рябины высадили во дворе новостроек по улице Нефтяников. Воскресным утром здесь было особенно многолюдно – лукойловцы пришли с семьями. Пока взрослые разбирали инвентарь и определяли фронт работ, малыши расспрашивали о героях войны и делились знаниями друг с другом.

Фото предоставлено «ЛУКОЙЛ»

Председатель СМС организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Тимано-Печорском регионе Альфис Саматов пояснил, что осенняя высадка деревьев позволит саженцам в новом сезоне пойти в рост на две-три недели раньше, чем весенним «коллегам». А это немаловажно для короткого северного лета. Он также объяснил технологию посадки, после чего «зеленый десант» приступил к работе.

Общими силами посадили около 200 сеянцев в 80 лунок для лучшей приживаемости деревьев.

– Невозможно пройти мимо такого мероприятия. Это и дань памяти тем, кто подарил нам мирное небо над головой, и благоустройство нашего города. Нам здесь жить и растить детей, – отмечали участники акции.

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