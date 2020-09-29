Гриппа в Коми пока нет

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За прошедшую неделю (с 21 сентября по 27 сентября 2020 года) за медицинской помощью с симптомами ОРВИ в Коми обратилось 7 697 человек. Среди заболевших 49,3% составляют дети в возрасте до 14 лет. По данным вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми», в регионе вирусы гриппа не определяются, циркулируют вирусы негриппозной этиологии (вирусы парагриппа). Особенностью эпидемического сезона 2020-2021 годов гриппа и ОРВИ будет являться возможность одновременной циркуляции вирусов гриппа и COVID-19 (микст-инфекция). В связи с этим, в предэпидемический сезон этого года планируется вакцинировать против гриппа не менее 60% населения республики и не менее 75% контингентов «группы риска», то есть 492 284 человека. По состоянию на 27 сентября привито 129 002 человека. Именно сейчас самое благоприятное время для прививок. Для выработки иммунитета необходимо 8-12 дней, защитный эффект от вакцинации сохраняется до 12 месяцев. Роспотребнадзор по Коми напоминает, что вакцинации против гриппа подлежат лица из группы риска: дети от 6 мес. до 3 лет, дети, посещающие дошкольные и общеобразовательные организации, работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта и сферы обслуживания населения, лица старше 60 лет, студенты, а также лица с хроническими заболеваниями, имеющие высокий риск возникновения осложнений после гриппа.

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