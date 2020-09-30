«Анализ теперь делают полторы недели и результат может быть не точным»: сыктывкарский фотограф - о том, как лечат пациентов с подозрением на COVID–19

Фото Андрея Станиславского

Известный в Коми фотограф Андрей Станиславский попал в больницу в Коми республиканскую больницу с пневмонией. На своей странице «ВК» он подробно рассказал о распорядке дня, лечении и еде в КРКБ, где лечат пациентов с COVID–19. Предлагаем посмотреть на больничные будни глазами фотохудожника.

- «Завтра у вас возьмут мазки на коронавирус. Правда, анализ теперь делают в среднем полторы недели и результат может быть не точным», — «удивил» врач на обходе пару дней назад. Мазки берут из носа и из горла. Если сделают неаккуратно, то это может быть довольно болезненно, хотя и терпимо.

Нас в палате пятеро, мы лежим в бывшем зале для реабилитации пациентов с нарушениями мозгового кровообращения. Рядом с нами в палате машина — гибрид беговой дорожки и маленького подъемного крана. Однажды зашли два врача, хмуро посмотрели на нее и на занимаемое ею место и молча вышли.

У каждого из нас в носу трубки с кислородом. Это не ИВЛ (искусственная вентиляция легких), не пугайтесь. Так помогают поддерживать необходимый уровень кислорода в крови, поскольку при пневмонии легкие поражены и дышать как обычно бывает трудно или вообще невозможно. Например, при попытке глубоко вдохнуть чувствуешь неприятную щекотку и внутри начинает свербить. Почти все периодически кашляют. Врачи рекомендуют не лежать только на спине, а почаще переворачиваться на бок или живот, чтобы раскрывались другие отделы легких.

В коридорах тихо, каждый пост отделен временной деревянной перегородкой, затянутой толстым целлофаном. Персонал ходит в защитных костюмах, пациенты в основном носят маски, а мы в палате в них и спим.

Влажная уборка два раза в день. Полы, тумбочки, подоконники, двери, ручки. Очень тщательно. Санитарки и сестры доброжелательные (подавляющее большинство), а есть и просто суперзаботливые — и поговорят, и пошутят и вену выберут менее исколотую. Некоторые сестры жалуются, что их не хватает на такое количество больных.

Лекарств дают много: антибиотики капельницей или шприцем, кроворазжижающее в живот, гормон внутривенно, таблетки три раза в день, бесполезный Гриппферон выдали в пузырьке и наказали капать в нос.

Передачи от посетителей принимают в специальном окне в центральном вестибюле. Из окна видно, что люди идут и идут. Кстати, стоит заранее наклеить на пакет бумагу и разборчиво написать имя, отделение и номер палаты — тогда вы проведете внутри больницы минимум времени. В коридоре есть холодильник для пациентов: можно положить свои продукты в пакете и подписать его, но ручек и бумаги на виду нет, потому все кладут так.

Кормят очень неплохо, аппетит тут у всех, кажется, отменный, а еда порой напоминает ту, что подают в веганских кафе (вкусная). Мясо есть. Каша на завтрак, суп и второе на обед, второе с салатом на ужин. Вечером чрезвычайно слабительный кефир — его благоприятное действие подчеркивается и всячески рекомендуется. Мягкого хлеба — вволю. Соли почти не кладут.

Посуда только одноразовая, это кошмарные горы пластика, больно смотреть, но того требуют быстрота и гигиена. Да и где бы мы были без одноразовых шприцов, перчаток и масок.

Если соберетесь к нам, не надевайте хорошую одежду, не берите сумки и рюкзаки — у вас все это заберут и, по рассказам некоторых впечатлительных пациентов, так обработают паром, что обратно получите варёнки из девяностых. Лучше сложите все вещи в большой пакет.

Удивительно, как много людей говорят и пишут, что до сих пор не верили в угрозу коронавируса. Или не удивительно? Знакомая, работающая в школе, рассказала, что ни ученики, ни учителя не носят маски, и, хотя на уроках дети не переходят между классами, зато на перемене все носятся как обычно.Но, когда-нибудь мы научимся и самостоятельно думать и выбирать себе слуг народа и нести ответственность. Я на это очень надеюсь.

Под окнами у нас снуют две белки, жуют шишки. На одной из фотографий мои соседи как раз за ними наблюдают. Наша палата торцевая, окна по трем сторонам — очень светло и это отлично.

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Если кратко - пока никаких изменений (подробности).