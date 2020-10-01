Коронавирус в Коми 1 октября 2020: за сутки зафиксировано 139 новых случаев заболевания COVID-19

Фото из архива КП Фото: Борис КУДРЯВОВ

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 1 октября в России 8 945 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 139 (!) новых случаев.

Сейчас в республике 8 435 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 114 пациентов ( 2 новых случая летального исхода за сутки). Выздоровели от вируса 6 951 человек (86 человек за сутки).

Напомним, что вчера, 30 сентября, глава Коми Владимир Уйба в традиционном видеообращении обмолвился, что республика в шаге от введения ограничений. Он настоятельно рекомендовал не пренебрегать средствами защиты: носить маски и перчатки в общественных местах. Чиновник отметил, что не стоит расслабляться: вирус не дремлет.

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