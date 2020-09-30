Коронавирус в Коми 30 сентября 2020: за сутки зафиксировано 91 новый случай заболевания COVID-19

Сейчас в республике 8 296 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
Фото: Иван МАКЕЕВ
На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 30 сентября в России 8 481 подтвержденный случая COVID-19, а в Коми - 91 новый случай.
Сейчас в республике 8 296 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 112 пациентов, нет новых случая летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 6 865 человек (110 человек выздоровел за сутки).
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