Анна Дю вновь возглавила совет Сыктывкара

Фото: syktyvkar-sovet.ru

1 октября прошло первое заседание совета Сыктывкара шестого созыва. Его главой стала Анна Дю, которая возглавляла и предыдущий. За нее проголосовали 25 из 29 депутатов (один отсутствовал).

Напомним, совет Сыктывкара состоит из 30 депутатов, половина из которых избирается по партийным спискам, вторая половина — по одномандатным округам. По итогам выборов голосования 13 сентября в горсовет прошли представители пяти партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Родина».

Анна Дю – биография

Родилась 21 декабря 1967 года в Грозном.

В 1994 году окончила Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова по специальности «Экономика и управление в отраслях горной промышленности и геологоразведке», получив квалификацию «Горный инженер-экономист».

В 2001 году окончила Северо-Западную академию государственной службы (Санкт-Петербург) по специальности «Государственное и муниципальное управление», получив квалификацию «Менеджер».

В 1987–2000 годах работала в Инте. До 1992 года – в Центральном Доме культуры и техники, из них два года – руководителем художественного салона-магазина; в 1992–1993 годах – главный бухгалтер АО «Уголь Приполярья»; в 1993–1995 – экономист шахты «Глубокая» концерна «Интауголь»; в 1995–1998 – заместитель генерального директора по финансовым вопросам АООТ шахта «Капитальная».

В 2000–2007 годах была заместителем генерального директора по экономике и финансам ЗАО «Сыктывкарская птицефабрика» в селе Выльгорт Сыктывдинского района.

С 2007 года – генеральный директор ООО ГК «Гаражная 1» в Сыктывкаре.

С 2011 года – член Всероссийской политической партии «Единая Россия», член Регионального политического совета Коми Регионального отделения партии.

С ноября 2018 года — Секретарь Сыктывкарского местного отделения партии «Единая Россия».

Замужем, воспитала двух сыновей. В свободное время занимается горными лыжами, кайт-серфингом, большим теннисом и чтением книг.

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