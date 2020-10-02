Воркуту взбудоражило фейковое изнасилование подростка

Фото из архива редакции Фото: Михаил ФРОЛОВ

В социальных сетях Воркуты 28 и 29 сентября разместили пост о том, что на Воргашоре якобы изнасиловали 17-летнюю девушку, после чего ее нашли мертвой. В СУ СК России по Коми сообщили: информация не соответствует действительности.

- Кто владеет информацией об изнасиловании и о тех, кто это совершил, пишите в личку. Конфиденциальность гарантирую! Пожалуйста, делайте репост этой записи, чтоб больше людей увидели, может какая- нибудь информация и появится, — написали в одной из воркутинских групп. Пост стал популярным - набрал тысячи просмотров и сотни комментариев. Некоторые обитатели соцсетей сообщили, что знали девушку лично. Правда, нашлось несколько человек, которые написали: информация об изнасиловании - фейк.

В пресс-службе СУ СК России на вопрос «КП-Коми» ответили: «Информация не соответствует действительности. Тело девушки обнаружено без признаков насильственной смерти». Издание Sm-news.ru со ссылкой на местную полицию уточняет: «Правоохранители будут устанавливать источник фейковой информации. Инициирована проверка произошедшего. Также будут проверены все версии причин гибели девушки».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Санкт-Петербурге задержали маньяка, который изнасиловал женщину в Сыктывкаре

Жуткая история (подробности).

Взят под стражу подозреваемый в убийстве и расчленении тела жительницы Ухты

Ларису Пистряк с мая разыскивали волонтеры и полиция (подробности).