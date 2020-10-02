Мэр Сыктывкара выразила соболезнование семье полицейского, который погиб от рук неадекватного мужчины

Фото МВД по Коми

Александр Пальшин 2 октября помог вывести из квартиры буйного сыктывкарца двоих детей, их маму и бабушку. Однако от рук неадекватного горожанина ему спастись не удалось - тот зарезал его ножом, ранил его сослуживца, а позже свел счеты с жизнью. Сейчас за жизнь коллеги Александра борются врачи. Мэр столицы Коми Наталья Хозяинова от имени администрации столицы и от себя лично выразила соболезнования родным и близким старшего сержанта.

- Он с честью исполнил свой служебный долг. Скорбим и разделяем горе утраты вместе со всеми, кто знал Александра Афиногеновича Пальшина, - пишет Наталья Хозяинова.

У Александра осталась жена и две дочки. Он служил в органах внутренних дел с 2013 года. Знакомые мужчины пишут, что он был замечательным человеком. «Даже в школе был героем. И до школы терпел нас, малышей, время с нами проводил, хотя, думаю, не особо хотел. Родителей безумно жаль, брата младшего, который похож на него как две капли и, конечно же, жену с прекрасными дочками», - пишет Анастасия Р.

Напомним, что руководитель СУ СУ России по Коми Андрей Исаев взял расследование дела под свой личный контроль, уже заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

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Александр Пальшин приехал на вызов вместе с коллегой, успел вывести из квартиры женщин и детей, а потом на него напали с ножом (подробности).