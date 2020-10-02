Контролировать соблюдение масочного режима в Воркуте будут полиция, Росгвардия и МЧС

В Коми число заболевших на этой неделе зашкаливает. А Воркута - в числе лидеров по заболеваемости. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На заседании оперативного штаба в администрации Воркуты решили возобновить работу мобильных групп по проверке соблюдения масочного режима. В них войдут представители ОМВД, Росгвардии, МЧС.

Мобильные группы в регулярном режиме будут проводить проверки исполнения противоэпидемических мероприятий.

Они будут проверять всех: торговлю, парикмахерские, салоны красоты и так далее – вплоть до прачечных, химчисток, бань и саун.

При выявлении нарушений представители будут осуществлять сбор материалов для составления административных протоколов в соответствии с требованиями КоАП РФ.

Напомним, в Коми число заболевших на этой неделе зашкаливает. И Воркута входит в число тех городов, где проблема проявляется наиболее ярко. Впрочем, это касается всех городов республики. В частности, на 1 октября за сутки прирост больных коронавирусом в Коми составил 139 человек. В лидерах – Воркута: 62 заболевших. Следом идут Сыктывкар – 23, Ухта – 17 и Печора – 15.

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