Детсад в Эжве построят до конца октября

Фото: пресс-служба мэрии Сыктывкара

Детский сад в местечке Емваль Эжвинского района готов к сдаче на 95 процентов. До конца октября объект должны полностью построить и благоустроить территорию вокруг.

Отделочные работы уже на финишной прямой: устанавливают сантехнику и двери. На следующей неделе планируют пустить тепло и воду. 8 октября во время очередной инспекции подрядчику ООО «Альфа-Строй» указали на старый забор, технический мусор и остатки грунта. Рекомендовали поскорее завершить планировку территории и установку игровых комплексов, веранд.

По словам вице-мэра Сыктывкара Александра Можегова, комиссия приезжает на объект каждую неделю. В этом году погода выдалась максимально удобная с малым количеством осадков для производства внешних работ. Но, к сожалению, сдача объекта затянулась примерно на месяц, из которых две недели – приостановка работ весной из-за карантина по COVID-19.

«Пока отставание от графика не критично. Но если подрядная организация не успеет в срок, контрактом предусмотрены штрафные санкции. В целом строительство объекта планируется завершить в октябре. В ноябре будет завершено комплектование мебелью и оборудованием», – рассказал А. Можегов.

Вице-мэр заверил местных жителей, что после сдачи детсада в эксплуатацию благоустроят и соседнюю территорию. Уберут мусор, сделают дороги, парковки, ливневку.

Справка.

Строительство детского сада на 270 мест в Эжвинском районе Сыктывкара ведется в рамках реализации нацпроекта «Демография». Площадь 5 706 квадратных метров, 3 этажа, 13 уличных площадок.

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