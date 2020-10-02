Второй раунд: мэрия Сыктывкара и регоператор по вывозу мусора делят контейнеры

Фото: регоператор по вывозу ТКО

Уже около месяца мэрия Сыктывкара и регоператор по вывозу мусора (ранее - «Ухтажилфонд», сейчас – «Региональный оператор Севера») перекладывают друг на друга ответственность за жуткое состояние контейнерных площадок в столице Коми.

Сначала они обменивались заявлениями в СМИ. И вот на этой неделе попытались договориться на личной встрече руководителей. Будем надеяться, что второй раунд закончится более благоприятно для жителей.

Напомним, мэрия обвиняла регоператора в несвоевременном вывозе бытовых отходов. А тот в свою очередь уверял: все дело в том, что муниципалитет не следит за состоянием контейнерных площадок – а это его зона ответственности.

- Сегодня по Сыктывкару работают 44 мусоровоза, меньше их не становится, - вновь настаивал на встрече представитель «Регионального оператора Севера» Дмитрий Поповцев. – А вот состояние контейнеров и уровень обеспеченности ими пока оставляют желать лучшего.

Первый заместитель руководителя администрации города Александр Можегов парировал: «Регоператор декларировал об обновлении контейнерного парка на свыше ста единиц с апреля этого года, но пока мы их нет. Между тем часть управляющих компаний совместно с муниципалитетом обустроили восемь мест на 58 евробаков согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям. После установки новых баков высвободившимися контейнерами мы планировали заменить те, что пришли в негодность».

О чем в итоге договорились стороны, сообщает пресс-служба мэрии. В городе и Эжвинском районе проведут инвентаризацию контейнерных площадок. После этого будут решать, где их нужно обновить, где добавить баков, где отрегулировать графики вывозки.

Также совместными усилиями они надавят на юридических лиц, чтобы те заключали договоры на вывозку мусора (и оплачивали это).

Также представитель регоператора пообещал мэру Сыктывкара не допускать в дальнейшем срывов графиков вывозки мусора в городе и нарастить количество техники, сообщает пресс-служба мэрии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Популярный в Сыктывкаре бар закрыли по суду за антисанитарию

Он также занимался доставкой суши (подробности)