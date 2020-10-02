Свежие данные по средней зарплате в Коми

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В июле 2020 года средняя начисленная заработная плата на одного работника в организациях республики, за исключением индивидуального предпринимательства, составила 57,6 тыс. рублей.

По сравнению с июлем предыдущего года уровень оплаты труда вырос на 7,2%, а ее реальный размер, характеризующий покупательную способность - на 2,9%.

Больше всех в этом месяце получили работники добывающей отрасли (96,9 тыс. руб), перевозчики (82,3 тыс.), госслужащие (69,3 тыс.) и медики (63,6 тыс.)

Самые низкие зарплаты зафиксированы в торговле (30 тыс. руб), сфере образования (34,4 тыс. руб) и культуры (37,4 тыс. руб). В двух последних случаях снижение уровня оплаты труда связано с выплатой отпускных в предыдущих месяцах, пояснили в Комистате.

Напомним, по данным Комистата, в июне средняя зарплата составила 59,4 тысячи рублей, в мае - 62 270 рублей, в среднем за первое полугодие 2020 - 56 258 рублей.

Тройка лидеров по отраслям за первое полугодие выглядит так: добыча полезных ископаемых - 93 819 рублей, транспортировка и хранение - 83 781 рублей, деятельность финансовая и страховая - 75 085 рублей.

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