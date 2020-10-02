Коми бьет антирекорды по приросту больных COVID-19

Фото: архив КП

На 1 октября за сутки прирост больных коронавирусом в Коми составил 139 человек. В лидерах – Воркута: 62 заболевших. Следом идут Сыктывкар – 23, Ухта – 17 и Печора – 15, сообщил глава республики Владимир Уйба в видеообращении.

Под медицинским наблюдением сейчас находятся 3511 человек. Выздоровел 6951 пациент, за сутки – 86.

– Выздоровели много, но с учетом большого количества заболевших мы снова в отрицательном балансе, – прокомментировал он.

Напомним, прирост больных коронавирусом в регионе за сутки накануне, на 30 октября, - 91 человек. В основном это Сыктывкар - 47 случаев, Ухта – 23 случая.

"Прошу вас отнестись к этому со всей ответственностью, чтобы в республике не пришлось вводить ограничения, которые действовали в апреле-мае. До них осталось полшага. Я еще раз настоятельно прошу руководителей торговли, общественных мест и посетителей - займите активную позицию и требуйте друг от друга соблюдения мер профилактики", - заявил 30 сентября в видеообращении Владимир Уйба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два класса отправили на дистанционное обучение из-за COVID-19 в Ижемском районе Коми

При этом район из числа относительно благополучных по эпидситуации (подробности)