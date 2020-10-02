«Т Плюс» в полном объеме подготовила энергообъекты Коми к отопительному сезону

К полумиллиарду приближается задолженность по оплате теплоэнергии, поставленной в пустующий муниципальный фонд Воркуты.

О подготовке региона к зиме шла речь на встрече генерального директора ПАО «Т Плюс» Андрея Вагнера с главой республики Коми Владимиром Уйба. В совещании также приняли участие представители правительства региона и энергохолдинга.

Общий объем средств, направленных «Т Плюс» на ремонт и реконструкцию генерирующего оборудования и тепловых сетей в 2020 году, превысил 1,4 млрд рублей. Оборудование полностью подготовлено к зиме. Теплоисточники обеспечены необходимыми запасами топлива, в том числе на Интинской ТЭЦ сформирован склад проектного угля из Хакасии. В Воркуте на ЦВК продолжаются пуско-наладочные работы на природном газе, завершается подготовка к переводу на газ ТЭЦ-2. Нарушений, влияющих на надежное прохождение отопительного сезона 2020-2021 года, нет.

Участники обсудили вопрос задолженности потребителей Коми за электрическую и тепловую энергию. По состоянию на 1 сентября она составила более 9,5 млрд рублей по всем категориям.

Проблемной остается задолженность водоканалов республики. Она составляет почти 900 млн рублей. К полумиллиарду приближаются долги по оплате теплоэнергии, поставленной в пустующий муниципальный фонд Воркуты. Недополученные средства осложняют реализацию ремонтной и инвестпрограмм, негативно сказываются на надежности работы энергооборудования.

Для решения вопросов проблемных задолженностей «Т Плюс» разработан и предложен правительству Коми обширный комплекс мер: от законодательной инициативы по активизации расселения граждан из полупустующих домов до перехода потребителей водоканала на прямые расчеты.

Стороны договорились в кратчайшие сроки вернуться к обсуждению обозначенных проблем и реализовать комплекс совместных мероприятий, направленных на обеспечение надежной работы энергетического комплекса Республики Коми.