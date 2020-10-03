«Смогу ли я жить без тебя, и захочу ли»: мама погибшего в Сыктывкаре полицейского просит его помянуть

Фото: личная страница Альбины Пальшиной

«Сегодня, 2 октября, погиб мой дорогой сыночек старший сержант Пальшин Александр при выполнении служебного долга. Кто помнит и знает, помяните!!! Мне очень тяжело, не могу больше ничего писать, он был самый лучший сын на свете!» Эти слова, которые написала в тот страшный день мать погибшего в Сыктывкаре 28-летнего сотрудника полиции, сейчас во всех группах Коми. Сотни соболезнований.

Напомним, около трех часов ночи 2 октября ночью в Сыктывкаре произошла трагедия. Хозяин квартиры, куда сотрудники МВД приехали на вызов, напал на них с ножом. В пресс-службе МВД по Коми поделились подробностями страшного происшествия. Погибшему старшему сержанту полиции было всего 28 лет, он отпраздновал день рождение чуть больше месяца назад. Александр Пальшин был женат, воспитывал двух дочек - малышей 2014 и 2017 годов рождения. Службу в органах внутренних дел начал в 2013 году.

Альбина Пальшина, мать погибшего: «Люблю тебя мой дорогой и любимый! Не знаю, как без тебя жить, ты был главным стержнем в моей жизни, мы всегда вместе решали, как дальше жить. Если появлялась какая-то проблема, мы тут же звонили друг другу и решали сообща. Ты всегда знал, как лучше поступить, а как мне теперь жить без тебя, мой дорогой сын, не знаю!!! Как же я тебя люблю, мой хороший, и смогу ли я жить без тебя, и захочу ли??? Вроде и стержень шатается, про который мне все говорили, что я такая сильная, не знаю, как дальше....»

Редакция «КП-Коми» приносит соболезнования родным и близким полицейского. Мы скорбим вместе с вами.

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