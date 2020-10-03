Родные найденного поисковиками Эстонии красноармейца надеются похоронить его в Сыктывкаре

Фото: Победа.рф

Родственники найденного в Эстонии красноармейца надеются вернуть его останки на родину и похоронить в Сыктывкаре рядом с супругой, сообщает портал «Победа.рф».

Эстонские поисковики в 20 км от Нарвы в районе деревни Аувере нашли захоронение трех бойцов Красной армии. Личность одного из них удалось установить – это уроженец Сысольского района республики Коми Михаил Алексеевич Морозов.

Родственников разыскивали в соцсетях. И нашли. Оказалось, что единственная дочь красноармейца живет сейчас в Сыктывкаре, ей 79 лет. Здесь же живут две его внучки.

Потомки Михаила Морозова отправили эстонским властям запрос о списке документов, необходимых для перевозки останков. Планируется перезахоронить их в Сыктывкаре, где покоится жена солдата – Мария Ивановна Морозова, передает агентство «БНК».

Сроки возращения на родину не называются, но родственники хотят завершить процесс в этом году – в год 75-летия Победы. У управы района в Эстонии нет опыта по перевозке останков из-за рубежа, но местные власти надеются найти решение.

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