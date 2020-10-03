Врачи борются за жизнь второго полицейского, пострадавшего в Сыктывкаре при нападении

Сотрудники ППС спасли двух детишек, их мать и бабушку. Фото: Артем КИЛЬКИН

Трагедия произошла в Сыктывкаре около трех часов ночи 2 октября. В полицию сообщили об угрозе жизни двум детям. На вызов выехали сотрудники ППС старший сержант Александр Пальшин и лейтенант Олег Высочанский.

Они вывели из квартиры детей 2014 и 2017 года рождения, их мать и бабушку, передали их инспектору по делам несовершеннолетних, чтобы та отправила их в безопасное место.

А сами вернулись, чтобы разобраться с дебоширом. Но тот внезапно распылил газ из баллончика, выхватил нож и напал на полицейских, а после покончил с собой.

Александр Пальшин скончался на месте, Олег Высочанский получил тяжелые ранения груди и живота. Второй день врачи продолжают бороться за его жизнь, сообщает МВД по Коми.

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