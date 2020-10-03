Коронавирус в Коми 3 октября 2020: за сутки зафиксировано 99 новый случаев заболевания COVID-19

Сейчас в республике 8 632 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 3 октября в России 9 859 подтвержденный случая COVID-19, а в Коми - 99 новый случаев.

Сейчас в республике 8 632 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 120 пациентов, 2 новых случая летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 7 168 человек (107 пациентов выздоровели за сутки).

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