Учителя Коми получат первые выплаты за классное руководство

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В Коми более 5300 классных руководителей получат первые «президентские» выплаты в преддверии празднования Дня учителя.

Речь идет о доплате за классное руководство в размере 5 тысяч рублей с учетом северного и районного коэффициента. Если педагог ведет два класса, то сумма увеличивается пропорционально. Также сохраняются все ранее введенные региональные выплаты.

Средства федерального бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам уже доведены до каждой общеобразовательной организации.

На реализацию этой инициативы Президента Российской Федерации Владимира Путина из федерального бюджета Республике Коми выделено более 250 млн рублей на 2020 год.

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