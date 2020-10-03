Прощание с погибшим в Сыктывкаре полицейским Александром Пальшиным состоится 4 октября

Фото: личная страница мамы Александра Пальшина

Прощание с 28-летним старшим сержантом полиции Александром Пальшиным состоится завтра, 4 октября, в 10.30 по адресу Юхнина, 4 в Сыктывкаре у здания батальона ППС.

Он погиб ночью 2 октября. Полицию вызвали на помощь: детям угрожает опасность. Сотрудники ППС лейтенант Олег Высочанский и старший сержант Александр Пальшин отправили двух детей 2014 и 2017 годов рождения, их мать и бабушку в безопасное место с инспектором по делам несовершеннолетних. А потом хозяин квартиры напал на них, ослепив газом и нанося удары ножом.

Олег Высочанский получил тяжелые ранения, его напарник Александр Пальшин погиб на месте. Убийца покончил с собой.

Врачи до сих пор борются за жизнь Олега Высочанского.

Объявлен сбор средств в помощь семье погибшего сержанта полиции Сыктывкара Александра Пальшина. У правоохранителя остались две дочери 5 и 6 лет, а супруга носит под сердцем третьего ребенка. Деньги можно перечислять на имя супруги Юлии Александровны Пальшиной по номеру счета 40817810728003484494.

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