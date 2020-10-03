Министр МВД Коми навестил раненого полицейского, спасшего двух детей от неадекватного отца

Фото: МВД по Коми

Министр внутренних дел по Коми Андрей Сицский навестил полицейского, раненого при спасении двух детей в Сыктывкаре.

Напомним, ночью 2 октября два сотрудника ППС – лейтенант Олег Высочанский и старший сержант Александр Пальшин – спасли двух детей 2014 и 2017 годов рождения, их мать и бабушку от неадекватного отца. Но он напал на них, ослепил газом и исполосовал ножом. А потом сам покончил счеты с жизнью

Александр Пальшин погиб на месте. Олег Высочанский, получивший ранения, проходит лечение в Эжвинской городской больнице.

Андрей Сицский поинтересовался состоянием здоровья Олега Высочанского и пожелал скорейшего выздоровления и возвращения домой.

Напомним, объявлен сбор средств в помощь семье погибшего сержанта полиции Сыктывкара Александра Пальшина. У правоохранителя остались две дочери 5 и 6 лет, а супруга носит под сердцем третьего ребенка. Деньги можно перечислять на имя супруги Юлии Александровны Пальшиной по номеру счета 40817810728003484494.

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