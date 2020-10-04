Спортсмен из Сыктывкара пройдет 1254,5 км по Крыму, чтобы помочь детям

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Сыктывкарец Алексей Михайлусов решил провести отпуск не в праздности, а с пользой. Направляясь по побережью против часовой стрелки, он планирует обойти весь Крымский полуостров. 6 октября Алексей Михайлусов прибудет в Симферополь, откуда наутро следующего дня и отправится в экспедицию под названием «Благотворительный маршрут».

Этим путешествием житель Коми хочет привлечь внимание к проблемам семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также помочь конкретным детям: оставшимся без родителей девочкам из Феодосии.

В 2016 году произошла страшная авария в результате, которой Фериде и Эмине остались инвалидами и потеряли родителей. Пожилая бабушка взяла опеку над ними и не покладая рук пытается поставить девочек на ноги. Множество реабилитаций за спиной у девочек и ещё столько же впереди.

О семье и намерениях сыктывкарца рассказал в соцсети «ВКонтакте» фонд ДОБРО МИРА - ВОЛОНТЕРЫ КРЫМА. Причем завершается пост обескураживающей добротой фразой: «Как вы думаете, сможет ли Алексей преодолеть весь маршрут или сдастся на полпути?»

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