У солистки Театра оперы и балета Коми Ольги Сосновской подтвержден COVID-19

Фото с личной страницы Ольги Сосновской в "ВКонтакте"

У солистки Театра оперы и балета Коми Ольги Сосновской и ее мужа, преподавателя вокала в Колледже искусств Республики Коми, Владимира Юрковского подтвержден диагноз коронавирус, сообщает "Комиинформ".

Супруги были госпитализированы с подозрением на COVID-19 на прошлой неделе.

По словам Ольги Сосновской, состояние здоровья у известной семейной пары нестабильное. "Инфекция то отпускает, то давит с новой силой. Ужасная слабость, абсолютно нет сил, все мышцы болят", - призналась Ольга Сосновская.

Несколько дней подряд у оперной певицы температура держалась в районе 38,3. Несмотря на комплексное лечение в стационаре, сбить тепературу не всегда удается даже врачам. Владимир Юрковский сложнее переносит заболевание, температура держится в районе 38-39.

В инфекционную больницу попал и их сын Александр Юрковский. Как рассказывает молодой человек, пациентов очень много, врачи экстренно открывают палаты даже в технических помещениях. Так Александр Юрковский временно размещается в переоборудованной процедурной.

"Хочу выразить благодарность нашим врачам и медсестрам. Им очень сложно, но ни разу я не заметила грубого или небрежного отношения к пациентам. Наоборот, и пожалеют, и выслушают", - рассказала Ольга Сосновская.

Она призвала жителей республики не пренебрегать правилами и защищаться от коронавируса. Люди недооценивают опасность инфекции и последствий заражения, и эта беспечность может лишить здоровья и надолго выбить из привычного образа жизни.

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